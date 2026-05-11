مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 1
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

2 1
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

1 2
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي

كتب : رمضان حسن

09:11 م 11/05/2026 تعديل في 09:25 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسين الشحات (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (2)
  • عرض 7 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسين الشحات وزيزو (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وضع حسين الشحات جناح الأهلي، بعض الشروط أمام مسئولي القلعة الحمراء مقابل الموافقة علي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي، إذ من المقرر أن يتم الجلوس معه خلال الأيام المقبلة للتفاوض حول توقيع عقد جديد مع النادي.

وكشف مصدر مقرّب من الشحات لـ"مصراوي"، أن لاعب الأهلي يريد أولاًَ تقديره ماليًا بشكل يناسب ما قدمه مع الفريق في السنوات الماضية وأيضا يناسب التضحيات التي قدمها حين تنازل عن مبلغ مالي كبير لنادي العين الإماراتي ووافق علي العودة لمصر عبر بوابة الأهلي.

الشحات يطالب بمدة عقد موسمين

وأوضح،أن الشرط الثاني للشحات يتمثل في أن تكون مدة العقد موسمين وليس موسمًا واحدًا إذ يري اللاعب أنه لازال قادرًا علي العطاء ويستطيع إحداث الفارق في الشق الأمامي للفريق الأحمر إذا حصل علي فرصته كاملة في المباريات.

وأنهي المصدر تصريحاته بالتأكيد علي أن الشرط الثالث للشحات هو أن يقوم الأهلي بإلغاء نسبة المشاركة في المباريات حتي يضمن الحصول علي قيمة عقده كاملاً إن لم يتم فرض عقوبات تأديبية عليه مستقبلاً في حالة إفتعال مشاكل.

الشرط الثالث للشحات مرفوض في الأهلي

وشدد المصدر، علي أن الشرط الثالث قد تتم مقابلته بالرفض التام من جانب النادي الأهلي حيث لا تريد إدارة النادي فتح الباب أمام لاعبيها للمطالبة بإلغاء نسبة المشاركة وتريد الاستمرار في الإلتزام والعمل به أسوة بما يحدث داخل كل الأندية في العالم.

اقرا المزيد :

الأهلي يقرر التخلص من 3 أجانب في الصيف.. تفاصيل

مصراوي يكشف تفاصيل اتفاق أبو ريدة والأهلي قبل انتقالات الصيف.. تفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي جسين الشحات الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"علبة فيها لحمة وخضار".. وفاء مكي تكشف مفاجأة عن هاني شاكر
زووم

"علبة فيها لحمة وخضار".. وفاء مكي تكشف مفاجأة عن هاني شاكر
"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
وزير الزراعة لـ مصراوي: إنتاج القمح المتوقع 10 ملايين طن.. ونستهدف توريد
أخبار مصر

وزير الزراعة لـ مصراوي: إنتاج القمح المتوقع 10 ملايين طن.. ونستهدف توريد
مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي
رياضة محلية

مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
زووم

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة