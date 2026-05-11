وضع حسين الشحات جناح الأهلي، بعض الشروط أمام مسئولي القلعة الحمراء مقابل الموافقة علي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي، إذ من المقرر أن يتم الجلوس معه خلال الأيام المقبلة للتفاوض حول توقيع عقد جديد مع النادي.

وكشف مصدر مقرّب من الشحات لـ"مصراوي"، أن لاعب الأهلي يريد أولاًَ تقديره ماليًا بشكل يناسب ما قدمه مع الفريق في السنوات الماضية وأيضا يناسب التضحيات التي قدمها حين تنازل عن مبلغ مالي كبير لنادي العين الإماراتي ووافق علي العودة لمصر عبر بوابة الأهلي.

الشحات يطالب بمدة عقد موسمين

وأوضح،أن الشرط الثاني للشحات يتمثل في أن تكون مدة العقد موسمين وليس موسمًا واحدًا إذ يري اللاعب أنه لازال قادرًا علي العطاء ويستطيع إحداث الفارق في الشق الأمامي للفريق الأحمر إذا حصل علي فرصته كاملة في المباريات.

وأنهي المصدر تصريحاته بالتأكيد علي أن الشرط الثالث للشحات هو أن يقوم الأهلي بإلغاء نسبة المشاركة في المباريات حتي يضمن الحصول علي قيمة عقده كاملاً إن لم يتم فرض عقوبات تأديبية عليه مستقبلاً في حالة إفتعال مشاكل.

الشرط الثالث للشحات مرفوض في الأهلي

وشدد المصدر، علي أن الشرط الثالث قد تتم مقابلته بالرفض التام من جانب النادي الأهلي حيث لا تريد إدارة النادي فتح الباب أمام لاعبيها للمطالبة بإلغاء نسبة المشاركة وتريد الاستمرار في الإلتزام والعمل به أسوة بما يحدث داخل كل الأندية في العالم.

