صديق القلب.. 6 فوائد مذهلة للجسم عند تناول البرقوق المجفف

تعد القراصيا، أو البرقوق المجفف، من الأطعمة التي اكتسبت سمعة واسعة كعلاج طبيعي لمشكلات الهضم، لكنها في الواقع تقدم فوائد صحية أوسع تمتد إلى القلب والعظام وتنظيم الشهية.

ويرجع ذلك إلى احتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف ومركبات طبيعية نشطة مثل السوربيتول ومضادات الأكسدة، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيما يلي أبرز تأثيرات القراصيا على الجسم:

دعم صحة القولون

ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض مخاطر بعض أمراض القولون.

والقراصيا، باعتبارها مصدرا جيدا للألياف ومضادات الأكسدة، قد تساهم في دعم صحة القولون وتقليل فرص الإصابة ببعض الاضطرابات المرتبطة به.

المساعدة في خفض الكوليسترول وضغط الدم

تشير دراسات غذائية إلى أن تناول القراصيا قد يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يدعم صحة الأوعية الدموية ويخفض مخاطر التصلب والجلطات.

كما أن محتواها من البوتاسيوم قد يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

تعزيز الإحساس بالشبع وضبط الشهية

بفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد القراصيا على إبطاء عملية الهضم ومنح شعور أطول بالامتلاء، ما قد يفيد في خطط التحكم بالوزن وتقليل تناول السعرات بين الوجبات.

ملين طبيعي وداعم قوي للهضم

تتميز القراصيا بتركيبة غنية بالألياف والسوربيتول، وهي مواد تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك. لذلك تستخدم كحل غذائي طبيعي لتحسين الهضم، وقد تساهم أيضا في تقليل خطر البواسير المرتبطة بالإمساك المزمن، خاصة لدى كبار السن.

ورغم ذلك، ينصح بعدم إعطاء عصير القراصيا للأطفال إلا بعد استشارة الطبيب.

المساهمة في الوقاية من فقر الدم

تمد القراصيا الجسم بقدر من الحديد والعناصر الداعمة لتكوين خلايا الدم الحمراء، ما يجعلها خيارا غذائيا مساعدا في الوقاية من نقص الحديد عند تناولها ضمن نظام متوازن.

تقوية العظام

تحتوي القراصيا على مركبات فينولية ومعادن مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تلعب دورا في الحفاظ على كثافة العظام، ما قد يساعد في تقليل خطر الهشاشة مع التقدم في العمر.