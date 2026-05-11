نزول آخر ركاب السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا

كتب : وكالات

10:26 م 11/05/2026

استقبال ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا في إسبا

غادر آخر دفعة من ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشي فيروس هانتا، والموجودة حاليًا في جزيرة تينيريفي الإسبانية ضمن جزر الكناري.

ومن المقرر أن يغادر هؤلاء الركاب إلى أستراليا وهولندا عبر رحلات إجلاء في وقت لاحق اليوم.

وستواصل السفينة وطاقمها الإبحار إلى مدينة روتردام الهولندية، حيث سينزل الطاقم وتخضع السفينة لعمليات تطهير وتعقيم، في رحلة يُتوقع أن تستغرق نحو خمسة أيام، بحسب شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" المشغلة للرحلة.

وفي السياق ذاته، اضطرت السفينة إم في هونديوس، إلى الرسو بشكل غير متوقع في ميناء جرانديلا بجزيرة تينيريفي، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية.

وأكدت الوزارة أن السفينة ستبقى في الميناء "لأقصر مدة ضرورية لضمان سلامة الركاب وأفراد عملية الإجلاء".

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن السفينة رست في الميناء لتسهيل إجلاء الدفعة الأخيرة من الركاب وأفراد الطاقم.

وكان مسؤولون محليون قد أعلنوا في البداية أن السفينة سترسو على "أبعد مسافة آمنة" من الميناء، وسط حالة من التوتر في جزر الكناري، حيث أعرب رئيس الإقليم فرناندو كلافيخو في وقت سابق عن معارضته رسو السفينة هناك.

فيروس هانتا جزر الكناري السفينة الموبوءة إسبانيا

