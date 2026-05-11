رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

موعد ومكان صلاة الجنازة

وتستعد أسرة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لتشييع جثمانه غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد ومكان العزاء

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

توفي منذ قليل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط".

اقرأ أيضا..

تعرف على سبب وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة



أول تعليق من نجل عبدالرحمن أبوزهرة على رحيل والده: مات المناضل



ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة عمن اعتذروا عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؟



أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة



