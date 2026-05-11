موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء على الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة

كتب : معتز عباس

11:08 م 11/05/2026

الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة

رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

موعد ومكان صلاة الجنازة

وتستعد أسرة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لتشييع جثمانه غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

موعد ومكان العزاء

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

توفي منذ قليل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وكتب أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط".

نزول آخر ركاب السفينة التي تفشى عليها فيروس هانتا

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
ترامب يواصل هجومه على طهران: المراوغة الإيرانية تُعيق التوصل لاتفاق
مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي

