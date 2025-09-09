فاكهة سحرية.. ماذا يحدث لقلبك عند تناول البرقوق؟

كتبت- أسماء مرسي:

البرقوق من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم لتعزيز عمل القلب وتنظيم ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم

وفقا لموقع "هيلث"، فإن البرقوق يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، الأمر الذي يقلل من مخاطر أمراض القلب، بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.

تحسين مستويات الكوليسترول

يحتوي البرقوق على ألياف قابلة للذوبان مثل البيكتين، التي تقلل من امتصاص الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول الضار، ما يساهم في حماية القلب.

يحتوي على مضادات أكسدة

البرقوق غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، بالإضافة إلى الفلافونيدات والبوليفينولات التي تقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل تقلل مخاطر أمراض القلب.

اقرأ أيضا:

بعد وفاة أكثر من 10 أشخاص في الكونغو الديمقراطية.. أعراض فيروس إيبولا

يحارب الكوليسترول.. مشروب يحمي من الجلطات ويخفض الضغط

أصيبت به ماجي بو غصن.. علامات تكشف الإصابة بورم في المخ

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على صحتك؟

في 3 أشهر.. 5 عادات صباحية تخلصك من دهون الكبد