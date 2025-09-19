كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير البرقوق يمكن يكون مش من العصائر اللي ناس كتير بتشربها بشكل يومي، لكنه مليان فوائد صحية قد لا تخطر على بالك.

وبحسب ما نشره موقع Medical News Today، البرقوق بفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن يقدم للجسم دعم صحي مميز.

إليك 4 فوائد غير متوقعة لعصير البرقوق:

1. يحارب الإمساك

البرقوق من أشهر الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية، وعصيره بيعمل كملين طبيعي يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم الهضم.

2. يعزز صحة العظام

يحتوي عصير البرقوق على معادن مهمة زي البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللي بيلعبوا دور كبير في الحفاظ على قوة العظام والوقاية من الهشاشة مع التقدم في العمر.

3. يدعم صحة القلب

بفضل مضادات الأكسدة، يساهم عصير البرقوق في تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي حماية القلب من أمراض الشرايين.

4. يحسن صحة البشرة

المركبات النباتية الموجودة في البرقوق تساعد على محاربة الجذور الحرة، ما ينعكس على مظهر البشرة بنضارة وحيوية، ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة.