في عيد الفطر المبارك، تعد بطارخ الرنجة من الأطباق الأساسية على المائدة، لكن هل فكرت يوما كيف يؤثر تناولها على جسمك وصحتك؟

وفيما يلي، نكشف لكم فوائد تناول بطارخ الرنجة في العيد، وفقا لـ "هيلث".

كيف يسهم تناول البطاريخ في تحفيز إنتاج الكولاجين؟

يساعد تناول البطاريخ على إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى تقوية العظام والغضاريف والمفاصل والأعضاء.

ما دور أحماض أوميجا 6 الموجودة في بطارخ السمك في الجسم؟

تحتوي بطارخ السمك على أحماض أوميجا 6 الدهنية، وهو مهم لعملية التمثيل الغذائي لأنه ينظم إنتاج الطاقة.

ما المعادن المهمة الموجودة في بطارخ الرنجة؟

تحتوي بطارخ الرنجة على المعادن واليود والنحاس والحديد والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم، مما يساعد على عمل الخلايا بكفاءة.

كيف تسهم البطاريخ في تقوية جهاز المناعة؟

يحفز النحاس الموجود في البطارخ على تقوية جهاز المناعة وحماية الرئتين، وتقوية العظام والوقاية من التسوس.

كيف تسهم أحماض أوميجا 3 في البطارخ في تعزيز صحة الدماغ؟

تحتوي البطاخ على أوميجا 3، مما يسهم في تحسين صحة الدماغ والعقل، ويقي من تدهور الدماغ ويحمي من الزهايمر ويحارب الاكتئاب.

هل يسهم تناول البطارخ في تقليل البقع الجلدية وعلامات الشيخوخة؟

يساعد تناول البطارخ على الوقاية من التجاعيد والبقع الجلدية وعلامات الشيخوخة، وذلك بفضل العناصر الغذائية التي يوفرها البطارخ.

هل يسهم تناول البطارخ في تقليل التهاب الجلد؟

تحتوي البطارخ على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تحفز الخلايا الدهنية على إنتاج الأديونيكتين، وهو جزيء يساعد على التئام الجروح ويقلل من التهاب الجلد.