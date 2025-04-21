هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفسيخ والرنجة.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

الفسيخ والرنجة من الأطعمة التقليدية التي تحظى بشعبية خاصة في بعض المناسبات، ومنها شم النسيم ومع ذلك، فإن طبيعة تحضيرها واحتوائها على نسبة عالية من الأملاح قد يكون لها تأثيرات مختلفة على صحة الرجال، سوف نتعرف على أبرزها.

كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الرجال الرنجة والفسيخ يؤثر على صحتهم، وتتمثل فيما يلي:

ارتفاع ضغط الدم:

الفسيخ والرنجة من الأطعمة الغنية بالصوديوم، و الإفراط في تناوله يرتبط بشكل مباشر بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، والتي قد تكون أكثر شيوعًا لدى الرجال في بعض الفئات العمرية.

احتباس السوائل:

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الأملاح إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من العبء على الكلى والقلب.

خطر التسمم الغذائي:

نظرًا لطريقة تحضير الفسيخ بالتحديد، والتي تعتمد على التمليح والتخمير في ظروف قد لا تكون دائمًا مثالية، هناك خطر متزايد للتسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا مثل Clostridium botulinum (المسببة للتسمم الوشيقي)، و يعتبر الرجال من بين الفئات المعرضة لهذا الخطر في حال تناول فسيخ غير مُعد بشكل سليم.

تأثيرات سلبية على الكلى:

قد يؤدي الاستهلاك المنتظم لكميات كبيرة من الأملاح إلى زيادة العبء على الكلى، ما قد يساهم في مشاكل الكلى على المدى الطويل ومن أخطرها إصابتها بالتلف.

حرقة المعدة وعسر الهضم:

تسبب الملوحة العالية والتوابل المستخدمة في بعض الأحيان في تحضير الرنجة والفسيخ حرقة في المعدة وعسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

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