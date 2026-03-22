يرتبط الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل بسلوكيات غير واعية يقوم بها الشخص عند الاستيقاظ، ما قد يزيد المشكلة ويجعل العودة إلى النوم أكثر صعوبة.

لماذا يزيد الاستيقاظ المتأخر في الليل القلق وصعوبة النوم؟

يعاني معظم الأشخاص من اضطرابات النوم في مرحلة ما من حياتهم، ويعد من أكثر الأسباب شيوعًا للاستيقاظ منتصف الليل، وتشمل محفزاته القلق، الألم المزمن، والتغيرات الهرمونية، إلى جانب عوامل أخرى تؤثر على جودة النوم.

وغالبا ما يؤدي الاستيقاظ في ساعات متأخرة من الليل، مثل الثالثة صباحًا، إلى شعور الشخص بالقلق عند التحقق من الوقت، ما يثير التوتر بشأن مدة النوم المتبقية ويجعل العودة إلى النوم أكثر صعوبة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

لماذا يستمر الأرق رغم فترات النوم المتقطعة؟

ويجعل هذا الوعي بالاستيقاظ الجسم يفسر الموقف كتهديد محتمل، ما يؤدي إلى تنشيط استجابة القتال أو الفرار، وهي استجابة فسيولوجية طبيعية تزيد من حالة اليقظة وتجعل الاسترخاء والعودة إلى النوم أكثر صعوبة.

وقد يؤدي تكرار هذه التجربة إلى ترسيخ نمط سلوكي لدى الجسم، يجعله يتعامل مع الاستيقاظ الليلي كأمر طبيعي، مما يفسر استمرار المشكلة وشعور المصابين بالإرهاق رغم حصولهم على فترات نوم متقطعة.

ومن أبرز أسباب الأرق أيضا عوامل نفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب، إلى جانب أسباب جسدية مثل الألم المزمن أو انقطاع النفس أثناء النوم. كما قد تساهم بعض العادات اليومية في تفاقم الحالة، مثل تناول الكافيين أو الكحول في المساء، أو عدم الالتزام بروتين نوم منتظم.

كيف يمكن التعامل مع الأرق بشكل فعال؟

وتشمل أعراض الأرق الشائعة: صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر وصعوبة العودة إلى النوم والاستيقاظ المبكر والشعور بالتعب خلال النهار، إضافة إلى ضعف التركيز وسرعة الانفعال.

ويعتمد التعامل مع هذه المشكلة على تغيير الأنماط السلوكية المرتبطة بالنوم، بدلا من التركيز فقط على المسببات المباشرة، مشيرة إلى أن إدراك هذه الأنماط يعد خطوة أساسية لإعادة تنظيم النوم بشكل صحي.

ويستخدم العلاج السلوكي المعرفي (CBT) كخيار فعّال لعلاج الأرق، سواء عبر جلسات مباشرة مع مختصين أو من خلال برامج إلكترونية، حيث يساعد في تعديل الأفكار والسلوكيات التي تعيق النوم.

