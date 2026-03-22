كشفت أخصائية التغذية الأمريكية ناتالي ريتسو بعض النصائح التي تسهم في الحفاظ على صحة المرأة خلال انقطاع الطمث.

لماذا يزداد فقدان العضلات وزيادة الدهون خلال انقطاع الطمث؟

قالت ناتالي: "خلال مرحلة انقطاع الطمث، ينخفض مستوى هرمون الإستروجين، مما يجعل الجسم أكثر عرضة لفقدان الكتلة العضلية وزيادة تراكم الدهون. لذا، يساهم تناول كميات كافية من البروتين في الحفاظ على العضلات والتحكم بالوزن خلال هذه المرحلة".

ما هي مصادر البروتين للحفاظ على العضلات خلال انقطاع الطمث؟

أضافت:"لا تقتصر مصادر البروتين على المنتجات الحيوانية مثل الدجاج والأسماك والديك الرومي والزبادي اليوناني والجبن القريش، بل تشمل أيضًا البدائل النباتية المفيدة مثل الفاصولياء والعدس، بالإضافة إلى منتجات فول الصويا التي تحتوي على الفيستروجينات النباتية".

أشارت: "هذه المركبات النباتية تشبه هرمون الإستروجين في تركيبها، ويمكنها محاكاة تأثيراته جزئيًا في الجسم، مما يساعد أحيانًا على تخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج، وفقا لـ "mail".

ما الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين والألياف؟

نصحت بإدراج البقوليات والبطاطا الحلوة والمكسرات وزبدة الفول السوداني في النظام الغذائي، لما تحتويه من بروتين وألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.

شددت خبيرة التغذية على أهمية الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، مشيرة إلى أن الجمع بين التغذية المتوازنة والحركة يساعد في التحكم بتغيرات الوزن ودعم الصحة العامة أثناء مرحلة إعادة الهيكلة الهرمونية في الجسم.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر سن اليأس على صحة المرأة النفسية والإدراكية؟

حقيقة العلاقة بين انقطاع الطمث وخطر الإصابة بالسكري

فقدان الأسنان.. أثر جانبي خفي لـ انقطاع الطمث





