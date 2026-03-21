تعد الفواكه من أهم مصادر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، ويأتي التوت في مقدمة هذه الفواكه لما يحتويه من مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن مفيدة.

وفي هذا التقرير نستعرض ما الذي يحدث للكليتين عند تناول ثلاث حبات من التوت يوميا، وكيف يمكن لهذه الفاكهة الصغيرة أن تقدم فوائد صحية كبيرة، وفقا لموقع healthline.

لماذا يعد التوت مفيدا لصحة الكلى؟

يتميز التوت باحتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، وهي مركبات تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

كما يحتوي التوت على نسبة جيدة من فيتامين C والألياف الغذائية، وهي عناصر تلعب دورا مهما في دعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك صحة الكلى.

كيف يؤثر التوت على وظائف الكلى؟

يساهم تناول التوت بكميات معتدلة في دعم الكليتين بعدة طرق، أبرزها

تقليل الالتهابات

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت على تقليل الالتهابات في الجسم، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على صحة الكلى.

دعم عملية تنقية الدم

تلعب الكليتان دورا أساسيا في تنقية الدم من السموم والفضلات، ويساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه مثل التوت في دعم هذه العملية.

المساعدة في التحكم في ضغط الدم

يحتوي التوت على مركبات قد تساعد في تنظيم ضغط الدم، وهو عامل مهم للحفاظ على صحة الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراضها.

تقليل الإجهاد التأكسدي

يعد الإجهاد التأكسدي من العوامل التي قد تؤثر سلبا على الكلى، ويعمل التوت على مقاومة هذا الإجهاد بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

متى يمكن الاستفادة من فوائد التوت؟

يمكن تناول التوت في أي وقت من اليوم، سواء كوجبة خفيفة أو ضمن وجبة الإفطار.

يجب تناول التوت بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن للحصول على فوائده الصحية دون إفراط.

هل تناول التوت مناسب للجميع؟

رغم الفوائد الصحية للتوت، إلا أن الأطباء ينصحون بعض الفئات بالحذر، والتي تشمل:

مرضى الكلى المتقدمة

الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض البوتاسيوم

من يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الفواكه

وفي هذه الحالات يفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إدخاله بشكل منتظم في النظام الغذائي.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر تناول التوت على ضغط الدم؟

التوت الأزرق.. كنز طبيعي قد يبطئ الشيخوخة

كيف يؤثر التوت الأزرق على صحة القلب وضغط الدم؟





