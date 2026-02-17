إعلان

كيف يؤثر تناول التوت على ضغط الدم؟

كتب : مصراوي

10:00 ص 17/02/2026

تعبيرية

يحتوي التوت على مجموعة مميزة من مضادات الأكسدة، أبرزها الأنثوسيانين والفلافونولات والبروأنثوسيانيدينات "PACs"، وهي مركبات نادرة في الفواكه الأخرى.

تساعد هذه المواد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان مرتبطان بتصلب الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "VeryWellHealth ".

مرونة الأوعية الدموية وتنظيم الضغط

عندما يقل الالتهاب داخل جدران الأوعية الدموية، تصبح أكثر مرونة وقادرة على التمدد والانقباض بسلاسة، ما يعزز تنظيم ضغط الدم.

وتؤدي البطانة الدموية دورا محوريا في التحكم بتدفق الدم، لذا إن الاستهلاك اليومي للتوت البري أو عصيره يحسن هذه الوظيفة، ما يسهم في ضغط دم أكثر استقرارا.

وأظهرت بعض الأبحاث أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الذين تناولوا عصير التوت البري يوميا شهدوا انخفاضا في الضغط الانبساطي بنحو 2 ملم زئبق، ورغم أن هذا الانخفاض بسيط، فإن حتى التغييرات الصغيرة في ضغط الدم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عند الالتزام بها بمرور الوقت.

كما يرتبط الاستهلاك المنتظم للتوت البري بدعم صحة القلب، مثل زيادة الكوليسترول الجيد والحفاظ على وزن صحي.

طرق تناول التوت

يمكن الاستفادة من التوت البري بعدة طرق:

كوب صغير من عصير التوت البري صباحا.

إضافته مجففا إلى السلطة أو الزبادي.

مزجه مجمدا في العصائر الطبيعية.

لكن يجب الانتباه إلى السكريات المضافة في بعض المنتجات، خصوصًا العصائر المحلاة لتعويض المذاق الحامض للتوت.

متى يجب الحذر؟

رغم أن التوت البري آمن، فإن بعض الفئات تحتاج لاستشارة طبية قبل تناوله بانتظام:

من لديهم تاريخ مع حصوات الكلى بسبب محتوى الأوكسالات.

الحوامل والمرضعات قبل استخدام المكملات.

مرضى القلب الذين يتناولون مميعات الدم مثل الوارفارين.

مرضى زراعة الأعضاء الذين يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة.

