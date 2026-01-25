إعلان

التوت الأزرق.. كنز طبيعي قد يبطئ الشيخوخة

كتب : مصراوي

10:00 ص 25/01/2026

التوت الأزرق.. كنز طبيعي قد يبطئ الشيخوخة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة علمية حديثة أن ثمار وأوراق التوت الأزرق قد تكون مصدرًا غنيًا بمركبات طبيعية قادرة على إبطاء علامات الشيخوخة ودعم صحة الجسم.

ثمار التوت الأزرق.. قوة مضادة للأكسدة

يُعرف التوت الأزرق بلونه الداكن الغني بالأنثوسيانين، وهو صباغ طبيعي يعمل كمضاد للأكسدة، يساعد على تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتسرّع الشيخوخة.

كما تحتوي الثمار على البوليفينول، الذي يساهم في الحد من الالتهابات، ويحمي الخلايا، ويُبطئ تطور الأمراض المرتبطة بالعمر، إضافة إلى ذلك، يعتبر التوت الأزرق غذاءً مفيدًا لصحة العين وتحسين الرؤية، بحسب لينتا.رو

أوراق التوت الأزرق.. كنز مخفي

الأوراق، التي تستخدم عادةً بشكل أقل من الثمار، تحتوي على تركيزات عالية من المركبات الفينولية، وتُظهر خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما تؤثر على عملية الأيض في الجسم.

لكن الباحثين يحذرون من وجود التانين في مستخلص الأوراق، ما يستدعي الحذر عند تناولها، خصوصًا لكبار السن.

فوائد إضافية

استعرضت الدراسة مجموعة من البيانات العلمية التي أشارت إلى أن مستخلصات التوت الأزرق يمكن أن:

تخفف الإجهاد التأكسدي في الجسم.

تقلل الالتهابات المزمنة.

تحسّن صحة الجلد.

تبطئ تطور الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

التوت الأزرق الشيخوخة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
زووم

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
"حالات تسمم".. لاعب منتخب السنغال يفجر مفاجأة بشأن نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"حالات تسمم".. لاعب منتخب السنغال يفجر مفاجأة بشأن نهائي أمم أفريقيا
أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي في بداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي في بداية تعاملات الأحد
28 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
اقتصاد

28 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام