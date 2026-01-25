التوت الأزرق.. كنز طبيعي قد يبطئ الشيخوخة

كشفت دراسة علمية حديثة أن ثمار وأوراق التوت الأزرق قد تكون مصدرًا غنيًا بمركبات طبيعية قادرة على إبطاء علامات الشيخوخة ودعم صحة الجسم.

ثمار التوت الأزرق.. قوة مضادة للأكسدة

يُعرف التوت الأزرق بلونه الداكن الغني بالأنثوسيانين، وهو صباغ طبيعي يعمل كمضاد للأكسدة، يساعد على تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتسرّع الشيخوخة.

كما تحتوي الثمار على البوليفينول، الذي يساهم في الحد من الالتهابات، ويحمي الخلايا، ويُبطئ تطور الأمراض المرتبطة بالعمر، إضافة إلى ذلك، يعتبر التوت الأزرق غذاءً مفيدًا لصحة العين وتحسين الرؤية، بحسب لينتا.رو

أوراق التوت الأزرق.. كنز مخفي

الأوراق، التي تستخدم عادةً بشكل أقل من الثمار، تحتوي على تركيزات عالية من المركبات الفينولية، وتُظهر خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما تؤثر على عملية الأيض في الجسم.

لكن الباحثين يحذرون من وجود التانين في مستخلص الأوراق، ما يستدعي الحذر عند تناولها، خصوصًا لكبار السن.

فوائد إضافية

استعرضت الدراسة مجموعة من البيانات العلمية التي أشارت إلى أن مستخلصات التوت الأزرق يمكن أن:

تخفف الإجهاد التأكسدي في الجسم.

تقلل الالتهابات المزمنة.

تحسّن صحة الجلد.

تبطئ تطور الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.