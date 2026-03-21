الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة خطوة مهمة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وزيادة الإقبال على الأطعمة المالحة.

بحسب موقع "Healthline" فإن اتباع بعض العادات الغذائية والصحية يساهم في تقليل هذه المخاطر.

كيف يمكن الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة؟

الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة تعتمد على تعديل اتباع غذائي صحي؛ وادراج الخضروات المليئة بالألياف جانب الأطعمة المالحة لتقليل ارتفاع الأملاح داخل الجسم.

لماذا يجب الحذر من تناول الملوحة بكثرة؟

تناول الملوحة بكميات كبيرة يرتبط بزيادة استهلاك الصوديوم، وهو ما يساهم في ارتفاع ضغط الدم ويؤثر على صحة القلب، كما يرتبط بزيادة مستويات الكوليسترول لدى بعض الأشخاص.

ما الطرق التي تقي من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة؟

اتباع بعض الخطوات البسيطة يمكن أن يساعد في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة، خاصة خلال الفترات التي يكثر فيها تناول الأطعمة المالحة.

1- شرب كميات كافية من الماء

يساعد شرب الماء بانتظام على دعم توازن السوائل في الجسم، ما يساهم في تقليل تأثير الصوديوم الناتج عن تناول الملوحة.

2- تقليل تناول الأطعمة المالحة

تقليل استهلاك الملوحة من الخطوات الأساسية في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

3- تناول الخضروات والفواكه

إدخال الخضروات والفواكه ضمن النظام الغذائي اليومي يساعد على دعم صحة القلب وتقليل تأثير النظام الغذائي الغني بالملح.

4- ممارسة النشاط البدني بانتظام

النشاط البدني المنتظم يساعد على تحسين صحة القلب والدورة الدموية، ما يدعم الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط.

5- تجنب الإفراط في الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة غالبا ما تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، لذلك يفضل تقليل تناولها للحد من تأثير الملوحة على الجسم.

6- الحفاظ على نظام غذائي متوازن

اتباع نظام غذائي متوازن يساهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط، خاصة عند تقليل الأطعمة المالحة.

كيف تحافظ على صحتك قبل عيد الفطر؟

الالتزام بهذه العادات الصحية قبل عيد الفطر يساعد في تقليل تأثير تناول الملوحة على الجسم، كما يساهم في دعم صحة القلب والوقاية من ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

