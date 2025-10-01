احذر تناولها فور الاستيقاظ.. أطعمة ترفع الكوليسترول وتضر الشرايين

يحذر خبراء الصحة من عادة شائعة يقوم بها كثيرون فور الاستيقاظ من النوم، تتمثل في تناول أطعمة غنية بالدهون المشبعة أو السكريات المكرّرة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الكوليسترول الضار ويؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "medicalxpress".

أطعمة قد تكون خطيرة عند تناولها صباحا

الجسم بعد ساعات النوم يكون في حالة حساسة من حيث توازن السكر والدهون، وأي طعام غني بالدهون المشبعة أو السكريات المكرّرة يمكن أن يسبب اضطرابًا في مستوى الكوليسترول منذ الصباح: مثل

- المقليات والزبدة

تناول الأطعمة المقلية مثل البطاطس أو البيض بالزبدة فور الاستيقاظ يرفع الكوليسترول الضار (LDL) بشكل سريع، ويُجهد الكبد في بداية اليوم.

- المعجنات الجاهزة والحلويات

الكرواسون، الدونتس، الكيك، أو الفطائر المحلاة تحتوي على دهون مهدرجة وسكريات عالية ترفع الدهون الثلاثية وتؤثر في صحة القلب.

- الجبن الدسم واللحوم المصنعة

مثل السوسيس واللانشون والسلامي، تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، مما يزيد خطر انسداد الشرايين مع الوقت.

- القهوة على معدة فارغة

رغم فوائدها، إلا أن شرب القهوة قبل تناول أي طعام قد يحفّز إفراز الكورتيزول ويزيد من اضطرابات الدهون في الدم على المدى الطويل.

البدائل الصحية لفطور آمن

1- كوب ماء دافئ أو عصير طبيعي، ثم تناول وجبة خفيفة تحتوي على:

2- الشوفان بالحليب أو الزبادي قليل الدسم.

3- بيضة مسلوقة أو قطعة توست أسمر مع الأفوكادو.

4- حفنة مكسرات غير مملحة أو ثمرة فاكهة طازجة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول