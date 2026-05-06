قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة تبدأ من 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح "الوزير" أنه تم إقرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني بعد انتهاء الباقة، بما يضمن استمرار وصول المستخدمين للخدمات الأساسية دون تكلفة إضافية.

وأشار إلى الموافقة على تثبيت سعر دقيقة المكالمات للمحمول، وأسعار كروت الشحن، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادات.

نمو قوي في قطاع الاتصالات وجذب استثمارات جديدة

أكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات حقق نموًا تجاوز 19% خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت مناخًا جاذبًا للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن القطاع نجح في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 3.5 مليار دولار، ما يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين