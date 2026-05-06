قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في جذب استثمارات تُقدَّر بنحو 3.5 مليار دولار، ضمن الاتفاقيات المبرمة منذ بداية العام الجاري وعلى مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضح "هندي" خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة متزايدة من الشركات العالمية في السوق المصرية وقدراتها التنافسية.

توسع في الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية

أشار "الوزير" إلى أن عدد الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية بلغ نحو 220 خدمة، بينما وصل عدد المستخدمين إلى 11.5 مليون مستخدم داخل مصر.

وأضاف أن الوزارة تستهدف إضافة 50 خدمة رقمية جديدة خلال عام 2026، في إطار خطة الدولة لتوسيع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

ثقة عالمية في الكوادر المصرية وتقدم في مؤشرات التكنولوجيا

لفت "هندي" إلى أن الشركات العالمية تُبدي ثقة متزايدة في الكوادر المصرية العاملة بقطاع الاتصالات، نظرًا لما تتمتع به من كفاءة وخبرة تنافسية.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث تقدمت 14 مركزًا في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى احتلالها المركز الأول إفريقيًا في خدمات الإنترنت الأرضي.

استمرار تحسين جودة خدمات الاتصالات

أكد وزير الاتصالات في ختام تصريحاته أن الدولة مستمرة في تحسين جودة خدمات الاتصالات وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

