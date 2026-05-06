كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، لموقع "أكسيوس"، عن وجود تنسيق عميق ومستمر

بين تل أبيب وواشنطن، مؤكدا أن الخطوات الأمريكية الأخيرة لم تكن مفاجئة للجانب الإسرائيلي.

اتصال شبه يومي بين نتنياهو وترامب لتنسيق المواقف

أوضح المسؤول، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على

اتصال مباشر ودائم مع الرئيس دونالد ترامب، حيث يجري الطرفان محادثات شبه يومية لضمان توافق الرؤى.

كما أشار المسؤول إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة بين طاقم مكتب رئيس

الوزراء وفريق الرئيس الأمريكي، لضمان سرعة التعامل مع التطورات المتلاحقة في المنطقة.

الخطوط الحمراء لترامب تضع الملف النووي الإيراني في الصدارة

أفاد المسؤول الإسرائيلي، بأن المناقشات المشتركة مع الجانب الأمريكي شهدت

تأكيدات واضحة على تمسك الرئيس ترامب بخطوطه الحمراء تجاه طهران، وفي مقدمتها ضرورة "إخراج المواد النووية من إيران" كشرط أساسي لأي تفاهمات مستقبلية.

وتعكس هذه التصريحات إصرار الإدارة الأمريكية الحالية على معالجة صلب التهديد النووي الإيراني بما يتماشى مع المطالب الإسرائيلية، لضمان عدم امتلاك طهران لأي قدرات تمكنها من إنتاج أسلحة نووية تحت أي ظرف.