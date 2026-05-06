إعلان

ترامب: سيتعين علينا العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر

كتب : وكالات

06:34 م 06/05/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران قبل زيارتي إلى الصين الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "بي بي إس"، أنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب، محذرًا "من أنه سيتعين على القوات الأمريكية العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر".

وأوضح ترامب أن الاتفاق مع إيران قد يشمل قيامها بنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.

وأشار ترامب، إلى أنه الولايات المتحدة اتفقت مع إيران بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع طهران.

وأكد ترامب، أن حصار البحرية الأمريكية على إيران سيستمر بشكل كامل، لافتًا إلى أن تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب من باكستان ودول أخرى.

ولفت ترامب، إلى أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء نظرا للنجاح العسكري الأمريكي الذي حقق تقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران وأمريكا الشرق الأوسط حرب إيران مشروع الحرية حصار إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طليقة كريم محمود عبدالعزيز تثير الجدل.. وتوجه نصائح وتحذيرات للسيدات
زووم

طليقة كريم محمود عبدالعزيز تثير الجدل.. وتوجه نصائح وتحذيرات للسيدات
ڤاليو تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة
اقتصاد

ڤاليو تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة
رئيس الوزراء يكشف آخر تطورات الأحوزة العمرانية الجديدة
أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف آخر تطورات الأحوزة العمرانية الجديدة
ترامب: إيران تريد اتفاقًا بأي ثمن.. ونقوم بعمل لا يُصدق
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران تريد اتفاقًا بأي ثمن.. ونقوم بعمل لا يُصدق
3 طعنات انتقام تشعل الثأر في بيت العيلة وتقود قاتل "الحاجة أرزاق" للمفتي
حوادث وقضايا

3 طعنات انتقام تشعل الثأر في بيت العيلة وتقود قاتل "الحاجة أرزاق" للمفتي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي