قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران قبل زيارتي إلى الصين الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "بي بي إس"، أنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب، محذرًا "من أنه سيتعين على القوات الأمريكية العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر".

وأوضح ترامب أن الاتفاق مع إيران قد يشمل قيامها بنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.

وأشار ترامب، إلى أنه الولايات المتحدة اتفقت مع إيران بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع طهران.

وأكد ترامب، أن حصار البحرية الأمريكية على إيران سيستمر بشكل كامل، لافتًا إلى أن تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب من باكستان ودول أخرى.

ولفت ترامب، إلى أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء نظرا للنجاح العسكري الأمريكي الذي حقق تقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل.