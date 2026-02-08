كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون إيطاليون أن الناجين من السرطان الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة معرضون بشكل كبير لخطر الوفاة سواء بسبب السرطان أو أسباب صحية أخرى.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأطعمة قد تبطئ عملية التعافي وتزيد من الالتهاب في جسم المرضى.

وأظهرت النتائج أن الناجين من السرطان الذين استهلكوا كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 48٪ وبنسبة 59٪ بسبب السرطان نفسه، مقارنة بمن تناولوا هذه الأطعمة بكميات أقل، وفقا لـ "إندبندنت".

وتتضمن هذه الأطعمة المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المالحة ورقائق البطاطس واللحوم المصنعة والآيس كريم والبسكويت وبعض أنواع الخبز وحبوب الإفطار.

لماذا تشكل هذه الأطعمة تهديدا خاصا لمرضى السرطان؟

يرجع ذلك إلى محتواها العالي من الدهون والملح والسكر وأيضا العملية الصناعية ىالتي تخضع لها.

كما ان هذه الأطعمة تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والملونات والنكهات الاصطناعية، والتي يمكن أن تتدخل في العمليات الأيضية للجسم، وتخل بالتوازن الدقيق لميكروبيوم الأمعاء وتؤدي إلى الالتهاب.

وبالنسبة للناجي من السرطان، فإن الالتهاب المزمن هو بيئة خصبة قد تحفز على عودة المرض أو تفاقمه، حتى لو كان الطعام الصناعي يحمل نفس القيم الغذائية الظاهرية (كالسعرات والبروتين) لطعام طبيعي مماثل.

وحلل الباحثون عينات دماء المشاركين لفحص المؤشرات الحيوية المرتبطة بالالتهاب وأمراض القلب والأيض.

ووجدوا أن ارتفاع استهلاك هذه الأطعمة مرتبط بزيادة في علامات الالتهاب وارتفاع في معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وهذا يشير إلى أن الآلية التي تؤدي من خلالها هذه الأطعمة إلى زيادة الوفيات قد تمر عبر تفاقم الالتهاب وإجهاد الجهاز القلبي الوعائي، ما يضعف قدرة الجسم على المقاومة والتعافي.

لذا يجب على المرضى اتباع نظام غذائي متوازن وتناول الأكلات الطازجة وتجنب الأطعمة المصنعة والجاهزة.

