احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟

كتب : أسامة علاء الدين

10:42 ص 08/02/2026

احتراق ميني كوبر

شهد طريق بنها – شبرا الحر، قبل مدخل مدينة بنها بنحو 10 كيلومترات، حادثين متتاليين في توقيت متقارب، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتكدس مروري كثيف في الاتجاهين.

وتلقت هيئة الإسعاف والحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق في سيارة ملاكي من طراز «ميني كوبر» أثناء سيرها بالطريق، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بعد أن التهمت النيران السيارة بالكامل، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وبحسب أقوال شهود عيان، فإن السيارة كانت حديثة الشراء، واقتناها قائدها وهو طالب جامعي منذ فترة قريبة من أحد معارض السيارات بمنطقة مصر الجديدة، قبل أن تشتعل بها النيران بشكل مفاجئ أثناء السير، دون معرفة الأسباب حتى الآن، ما أثار حالة من الذهول والاستغراب بين المارة وقائدي السيارات.

وفي الاتجاه المعاكس للطريق، وقع في التوقيت ذاته تقريبًا تصادم عنيف بين سيارتين، أسفر عن حالة من الفزع بين قائدي المركبات، وتسبب في تكدس مروري استمر لعدة ساعات، قبل أن تنجح الأجهزة المعنية في رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن موقع الحادثين هو ذاته مكان حادث انقلاب ميكروباص كفر الشيخ الذي وقع قبل يومين، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، من بينهم النائب مجدي مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، وزوجته ونجلته.

وفي سياق متصل، باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعتين للوقوف على أسبابهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خاصة في هذا القطاع من الطريق.

احتراق ميني كوبر طريق بنها الحر القليوبية حادث تصادم

