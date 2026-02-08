"قنديل" يفوز بجائزة مانديلا لتعزيز الصحة لعام 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فوز الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة، بجائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة لعام 2026، تقديرًا لإسهاماته على مدى أكثر من 25 عامًا في خدمة الصحة العامة المصرية والإقليمية، وذلك وفقًا لإعلان المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة أُطلقت عام 2019 إحياءً لذكرى المئوية الأولى لميلاد الزعيم نيلسون مانديلا، وتُمنح سنويًا لأفراد قدموا إسهامات استثنائية ذات تأثير ملموس في تحسين صحة المجتمعات.

‎

وبحسب الوزارة، فإن من أبرز إنجازات الدكتور عمرو قنديل، قيادة منظومة الطب الوقائي في مصر للحصول على:

- إشهادات منظمة الصحة العالمية بالخلو من شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألمانية، التراخوما، والقضاء على الملاريا كأول دولة أفريقية.

- تحقيق السيطرة على فيروس الالتهاب الكبدي "بي" بين الأطفال كأول دولة بإقليم شرق المتوسط.

- نقلة نوعية في منظومة مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات وحصول 5 مستشفيات على الاعتماد الدولي.

- الإسهام البارز في التحول الرقمي لمنظومات التطعيمات، تسجيل المواليد والوفيات، الترصد الوبائي، والحجر الصحي.

- اعتماد 129 وحدة رعاية أولية وتطبيق العلاج على نفقة الدولة في 100 وحدة صحية.

‎وأكدت وزارة الصحة، أن الدكتور عمرو قنديل يُعد أول مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة، ومن المقرر تسلمها في مايو 2026 خلال الجلسة العامة للدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية، بحضور المدير العام للمنظمة، وممثل مؤسسة نيلسون مانديلا.

اقرأ أيضًا:

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

إلكترونيًا.. 5 مستندات مطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري

اليوم.. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون معرض السلع الغذائية بباب الشعرية