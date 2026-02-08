مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

بينها الزمالك و زيسكو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:00 ص 08/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 4 صورة
    الزمالك
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

برايتون ضد كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 9

ليفربول ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

الأفيس ضد خيتافي - 3:00 مساء - بي إن سبورت 5

أتلتيك بلباو ضد ليفانتي - 5:15 مساء - بي إن سبورت 5

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5

فالنسيا ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد

كولن ضد لايبزيج - 4:30 مساء - منصة شاهد

بايرن ميونخ ضد هوفنهايم - 6:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

بولونيا ضد بارما - 1:30 مساء - منصة starzplay

ليتشي ضد اودينيزي - 4:00 مساء - منصة starzplay

ساسولو ضد إنتر ميلان - 7:00 مساء - منصة starzplay

يوفنتوس ضد لاتسيو - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

نيس ضد موناكو - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

أنجيه ضد تولوز - 6:15 مساء - بي إن سبورت

لو هافر ضد ستراسبورج - 6:15 مساء - بي إن سبورت 6

أوكسير ضد باريس أف سي - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد

سانت إيلوي ضد صن داونز - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 6

ريفرز يونايتد ضد بيراميدز - 6:00 مساء - بي إن سبورت

ستاد مالي ضد الترجي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز ضد المصري - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 6

زيسكو ضد الزمالك - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 2

نايروبي يونايتد ضد الوداد الرياضي - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 3

اوتوهو ضد ستيلينبوش - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 8

بلاك ستارز ضد شباب بلوزداد - 6:00 مساء - بي إن سبورت 8

سان بيدرو ضد اتحاد العاصمة - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

أولمبيك آسفي ضد دجولييا المالي - 9:00 مساء - بي إن سبورت 6

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة لمباريات اليوم الدوري الإنجليزي الكونفدرالية الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باحث: الصلاة والزكاة "شعائر لذكر الله".. وأزهري: فصل الشعائر عن العبادة
أخبار مصر

باحث: الصلاة والزكاة "شعائر لذكر الله".. وأزهري: فصل الشعائر عن العبادة
هل المصريون مستعدون نفسيًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. عمرو أديب يعلق
أخبار مصر

هل المصريون مستعدون نفسيًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. عمرو أديب يعلق
هل المصريون مستعدون نفسيًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. عمرو أديب يعلق
أخبار مصر

هل المصريون مستعدون نفسيًا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. عمرو أديب يعلق
إعلام فلسطيني: غارات جوية إسرائيلية تستهدف رفح جنوبي قطاع غزة
شئون عربية و دولية

إعلام فلسطيني: غارات جوية إسرائيلية تستهدف رفح جنوبي قطاع غزة
قوات الدعم السريع بالسودان تنفي استهداف مستشفى الكويك
شئون عربية و دولية

قوات الدعم السريع بالسودان تنفي استهداف مستشفى الكويك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
"كان مهووسا بالجنس وأمر بقتل لونا الشبل".. مجلة أمريكية عن حياة بشار الأسد السرية