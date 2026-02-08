بينها الزمالك و زيسكو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

تقام اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

برايتون ضد كريستال بالاس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 9

ليفربول ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

الأفيس ضد خيتافي - 3:00 مساء - بي إن سبورت 5

أتلتيك بلباو ضد ليفانتي - 5:15 مساء - بي إن سبورت 5

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس - 7:30 مساء - بي إن سبورت 5

فالنسيا ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد

كولن ضد لايبزيج - 4:30 مساء - منصة شاهد

بايرن ميونخ ضد هوفنهايم - 6:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

بولونيا ضد بارما - 1:30 مساء - منصة starzplay

ليتشي ضد اودينيزي - 4:00 مساء - منصة starzplay

ساسولو ضد إنتر ميلان - 7:00 مساء - منصة starzplay

يوفنتوس ضد لاتسيو - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

نيس ضد موناكو - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

أنجيه ضد تولوز - 6:15 مساء - بي إن سبورت

لو هافر ضد ستراسبورج - 6:15 مساء - بي إن سبورت 6

أوكسير ضد باريس أف سي - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد

سانت إيلوي ضد صن داونز - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 6

ريفرز يونايتد ضد بيراميدز - 6:00 مساء - بي إن سبورت

ستاد مالي ضد الترجي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز ضد المصري - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 6

زيسكو ضد الزمالك - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 2

نايروبي يونايتد ضد الوداد الرياضي - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 3

اوتوهو ضد ستيلينبوش - 3:00 عصرا - بي إن سبورت 8

بلاك ستارز ضد شباب بلوزداد - 6:00 مساء - بي إن سبورت 8

سان بيدرو ضد اتحاد العاصمة - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

أولمبيك آسفي ضد دجولييا المالي - 9:00 مساء - بي إن سبورت 6