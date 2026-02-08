يفتتح اليوم الأحد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض السلع والمنتجات الغذائية المقام بميدان باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي افتتاح المعرض في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، مع ضمان توافر السلع بجودة عالية وكميات كافية طوال الشهر الكريم.