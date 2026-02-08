طرق سداد فاتورة استهلاك كهرباء شهر يناير

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها عدة وسائل متنوعة لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2026، في إطار خطة التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التحصيل أمام المواطنين.

وتشير البيانات إلى أن منظومة التحصيل تعتمد على شبكة واسعة من القنوات الإلكترونية والتقليدية؛ حيث يمكن السداد عبر الإنترنت باستخدام رقم العداد أو كود السداد الإلكتروني المدون على الفاتورة، أو من خلال تطبيقات الدفع المختلفة، ضمن ما يزيد على 9 وسائل رسمية لسداد الفواتير دون الحاجة إلى انتظار المحصل.

وتتوافر إمكانية الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية؛ إذ تتيح المنظومة السداد عبر 12 محفظة بنكية مختلفة تشمل بنوكًا محلية وعالمية، في إطار دعم التحول الرقمي بالخدمات الحكومية.

ويمكن سداد الفواتير، على مستوى المنافذ المباشرة، عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 60 ألف مركز تحصيل إلكتروني منتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يشمل مكاتب البريد ومنافذ شركات الدفع.

وتتوافر خدمات مرتبطة بالعدادات مسبقة الدفع من خلال نحو 80 ألف نقطة شحن إلى جانب 60 ألف منفذ إضافي لشركات التحصيل، فضلًا عن أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات التوزيع.

وتضم قاعدة المشتركين في خدمة الكهرباء نحو 40.7 مليون مشترك على مستوى الجمهورية، تمثل المنازل النسبة الأكبر منها بنحو 86%، بينما تمثل الأنشطة التجارية نحو 11%.

وتطبق الجهات المنظمة، في ما يتعلق بالالتزام بالسداد، غرامة تأخير تقدر بنحو 7% من قيمة الفاتورة عند عدم السداد في المواعيد المحددة، مع منح مهلة تصل إلى 30 يومًا قبل اتخاذ إجراءات إضافية قد تصل إلى رفع العداد حال استمرار التعثر.

