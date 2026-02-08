إعلان

دراسة: اتباع نظام غذائي متوازن يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

كتب : شيماء مرسي

10:00 ص 08/02/2026

صورة تعبيرية

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من روسيا أن النظام الغذائي الذي يسبب زيادة الالتهابات في الجسم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي للنساء.

وحلل الباحثون بيانات صحية وغذائية لمئات آلاف النساء حول العالم، بناء على 19 دراسة كبيرة لاستكشاف تأثير التغذية على الصحة.

واستخدمت الدراسة مؤشر الالتهاب الغذائي (DII) لقياس مدى وجود أطعمة تسبب الالتهاب مقابل أطعمة تقلل الالتهاب في النظام الغذائي.

وتتضمن الأطعمة المفيدة الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والدهون الصحية، أما الأطعمة المسببة للالتهاب فمثل اللحوم المصنعة، الحلويات، والأطعمة المكررة، وفقا لـ "لينتا رو".

وأكدت الدراسة أن النساء اللاتي يتناولن أطعمة تزيد الالتهابات في الجسم هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وهذا لا يعني أن أطعمة معينة تسبب السرطان مباشرة، لكن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الأطعمة النباتية والكاملة يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

سرطان الثدي أعراض سرطان الثدي نظام غذائي يسبب الالتهابات

