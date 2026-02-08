كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من روسيا أن النظام الغذائي الذي يسبب زيادة الالتهابات في الجسم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي للنساء.

وحلل الباحثون بيانات صحية وغذائية لمئات آلاف النساء حول العالم، بناء على 19 دراسة كبيرة لاستكشاف تأثير التغذية على الصحة.

واستخدمت الدراسة مؤشر الالتهاب الغذائي (DII) لقياس مدى وجود أطعمة تسبب الالتهاب مقابل أطعمة تقلل الالتهاب في النظام الغذائي.

وتتضمن الأطعمة المفيدة الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والدهون الصحية، أما الأطعمة المسببة للالتهاب فمثل اللحوم المصنعة، الحلويات، والأطعمة المكررة، وفقا لـ "لينتا رو".

وأكدت الدراسة أن النساء اللاتي يتناولن أطعمة تزيد الالتهابات في الجسم هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وهذا لا يعني أن أطعمة معينة تسبب السرطان مباشرة، لكن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الأطعمة النباتية والكاملة يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

اقرأ أيضا:

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم

مضاعفات تصل إلى الوفاة.. كثرة التبول علامة على إصابتك بمرض خطير

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

لسبب غير متوقع.. لماذا يجب شرب 80٪ من الماء قبل الرابعة عصرا؟

أعشاب تهدئ القولون العصبي وأخرى احذر الإفراط في تناولها