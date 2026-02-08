مع الاحتفاظ بالمصرية.. الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية
كتب : علاء عمران
10:40 ص 08/02/2026
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للجنسية.
وتضمن القرار رقم 57 لسنة 2026، بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونص القرار على: يُؤذن لكلٍّ من واحد وعشرين مواطنًا مصريًا، أولهم مصطفى إبراهيم أحمد جودة وآخرهم أمجد أشرف أحمد فهمي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وشمل القرار مواطنين من محافظات مختلفة، ومقيمين داخل مصر وخارجها، حيث تم الإذن لهم بالتجنس بجنسيات متعددة، من بينها: الألمانية، والإيطالية، والكندية، والقبرصية، والرومانية، والجزائرية، واليمنية، والعراقية، والفلسطينية، والمغربية، والفرنسية، والبريطانية.
وضمت قائمة الأسماء: مصطفى إبراهيم أحمد جودة، مصطفى عبد الكريم أحمد أبو زيد، مجد رامز راتب رشدي الدين، أدهم مصطفى عبد الرازق أمين عمار، ريهام نبيه إبراهيم رمضان البنا، حنان خالد أحمد حجاب، فاطمة فوزي جابر عبد الفتاح، عادل كريم عادل السيد موسى محمد، أحمد محمود طه محمد طه، زياد نصر الدين إبراهيم الجنزوري، يوسف أحمد السيد عبد العزيز السيد، محمد ماجد محمد مفرح قشطي، علي محمد أحمد عمرو، صبري مصطفى السعيد المرسي، أحمد أيمن إبراهيم بسيوني أبو العدب، صالح مصطفى إسماعيل سيد أحمد سليمان، أحمد عصام عباس عبد المعطي محمد، كيرلس أشرف سمعان صليبا سابا، أحمد علاء أبو المجد علي فواز، أحمد موسى عبد المنعم عبد العظيم شاهين، وأمجد أشرف أحمد فهمي.