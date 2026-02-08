عصير الكرز مشروب منعش يسهم في تقليل الالتهابات الالتهابات وآلام المفاصل وتحسين جودة النوم وحماية الخلايا من التلف، وذلك بفضل احتوائه على مركبات نباتية قوية أبرزها البوليفينولات والأنثوسيانينات ومضادات أكسدة.

فوائد عصير الكرز

تقليل الالتهابات وآلام المفاصل

يسهم شرب عصير الكرز في تخفيف آلام المفاصل ويقي من فقدان الكتلة العظمية في بعض الحالات، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة تقلل الالتهاب المزمن وهو العامل الرئيسي وراء أمراض المفاصل، وفقا لـ "VeryWellHealth".

النقرس

هو مرض التهابي مؤلم يرتبط بارتفاع حمض اليوريك، لكن أن تناول الكرز أو شرب عصيره يقلل خطر الإصابة بنوبات النقرس، ويخفف حدة الأعراض لدى المصابين.

النوم الجيد

يساعد عصير الكرز على التخلص من الأرق والنوم بشكل جيد، ويرجع ذلك إلى احتوائه على الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

التعافي بعد التمارين الرياضية

الرياضيين الذين تناولوا عصير الكرز بعد التمارين شعروا بألم عضلي أقل، واستعادوا قوة العضلات بشكل أسرع.

صحة القلب وتحسين التمثيل الغذائي

عصير الكرز قد يُخفض ضغط الدم الانقباضي، ويقلل من الكوليسترول الضار ويحسن السكر والتمثيل الغذائي.

الوقاية من الأمراض المزمنة

يدعم عصير الكرز الذاكرة ويخفف التوتر والقلق ويعزز المناعة، وذلك بفضل فيتاميني A وC، ويسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بالسرطان.

فقدان الوزن

عصير الكرز يساعد على إنقاص الوزن ويحسن مؤشر كتلة الجسم.

