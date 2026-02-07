إعلان

"الوطني الفلسطيني" يرحّب بتصويت هولندي لفك الارتباط العسكري مع إٍسرائيل

كتب : مصراوي

09:44 م 07/02/2026

روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

رام الله – (أ ش أ)

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بتصويت البرلمان الهولندي على المقترح المتعلق بفك الارتباط العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي وتقليص الاعتماد على واردات الأسلحة والمعدات العسكرية منها.

وقال فتوح - في بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هذا الموقف يعكس تحولا نوعيا في الوعي السياسي والقانوني واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ المساءلة وعدم الافلات من العقاب.

وأكد أن تنامي القناعة الدولية بتورط حكومة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، خاصة في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، يشكّل دافعا مشروعا لإعادة النظر في أي شكل من أشكال التعاون العسكري معها، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن العلاقات الدولية لا يمكن أن تقوم بمعزل عن القيم الإنسانية، وأن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي يجب أن تكون معيارا حاكما في العلاقات الخارجية.

وجدد فتوح دعوته لكافة البرلمانات والحكومات إلى اتخاذ مواقف مماثلة تنسجم مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، وتسهم في وضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ودعم مسار العدالة الدولية والسلام القائم على الحقوق لا على موازين القوة.

المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الهولندي الاحتلال الإسرائيلي روحي فتوح فك الارتباط العسكري

