روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط وسوهاج.. احصل عليها الآن

اعتمد محافظا أسيوط وسوهاج، اليوم السبت، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط أجواء من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث أتاحت المديريات الروابط الرسمية للاستعلام الفوري عن النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

بدوره كشف، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 59.01%، موضحا أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام "النظامي" بلغ 79 ألفًا و44 طالبًا وطالبة، بينهم 78 ألفًا و120 نظامي، و924 منازل، حضر منهم 78 ألفًا و779 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 46 ألفًا و489 طالبًا، بنسبة نجاح 59.01%.

فيما بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 10 آلاف و387 طالبًا وطالبة، بواقع 10 آلاف و20 نظامي، و376 منازل، وبلغت نسبة النجاح 74.46%، فضلًا عن تحقيق طلاب المكفوفين نسبة نجاح 82%، وطلاب الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 75%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

وفي سوهاج، اعتمد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، النتيجة بنسبة نجاح عامة بلغت 78% على مستوى المحافظة.

أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 77 ألفاً و776 طالباً وطالبة، وجاء ترتيب الإدارات المتصدرة كالتالي:

إدارة البلينا: المركز الأول بنسبة نجاح 91%.

إدارتا دار السلام وجرجا: بنسبة نجاح 87%.

إدارة أخميم: بنسبة نجاح 86%.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى سوهاج

