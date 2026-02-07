هل تساءلت يومًا لماذا لا نعطس أثناء النوم رغم تعرضنا للغبار أو الروائح القوية؟ في هذه السطور سنكشف لكن عن الإجابة المحيرة.

وفقا لموقع healthline فإن العطس هو آلية حماية يطلقها الجسم للتخلص من الغبار، الغازات أو أي مهيجات تدخل الأنف، لكنه نادرا ما يحدث أثناء النوم، وذلك بسبب السيطرة العصبية على عضلات الجسم خلال مراحل النوم المختلفة.

ويعمل الدماغ أثناء النوم على إرخاء عضلات الجسم بشكل بطئ، بما فيها العضلات المسؤولة عن التنفس والحلق.

وهذه السيطرة العصبية تمنع إطلاق العطس، حتى لو كانت أعصاب الأنف مستشعرة للغبار أو المواد المثيرة للحكة.

كما أن العطس أثناء النوم قد يكون ضارًا، لأنه يؤدي إلى:

- حركات مفاجئة للجسم قد تسبب إصابات بسيطة

- زيادة الضغط على الصدر والرقبة

ويؤجل الجسم العطس إلى مرحلة الاستيقاظ، حيث تستعيد العضلات نشاطها الكامل وتحدث عملية العطس فورًا.

ويمنع الدماغ العطس أثناء النوم من خلال تأخير إرسال الإشارات العصبية للعضلات المسؤولة عن العطس.

وبمجرد الاستيقاظ، تكتمل العملية ليتمكن الجسم من التخلص من المهيجات، وهو دليل آخر على قدرة الجسم على حماية نفسه حتى أثناء النوم.

