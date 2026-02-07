إعلان

سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟

كتب : أسماء العمدة

09:30 م 07/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هل تساءلت يومًا لماذا لا نعطس أثناء النوم رغم تعرضنا للغبار أو الروائح القوية؟ في هذه السطور سنكشف لكن عن الإجابة المحيرة.

وفقا لموقع healthline فإن العطس هو آلية حماية يطلقها الجسم للتخلص من الغبار، الغازات أو أي مهيجات تدخل الأنف، لكنه نادرا ما يحدث أثناء النوم، وذلك بسبب السيطرة العصبية على عضلات الجسم خلال مراحل النوم المختلفة.

ويعمل الدماغ أثناء النوم على إرخاء عضلات الجسم بشكل بطئ، بما فيها العضلات المسؤولة عن التنفس والحلق.

وهذه السيطرة العصبية تمنع إطلاق العطس، حتى لو كانت أعصاب الأنف مستشعرة للغبار أو المواد المثيرة للحكة.

كما أن العطس أثناء النوم قد يكون ضارًا، لأنه يؤدي إلى:

- حركات مفاجئة للجسم قد تسبب إصابات بسيطة

- زيادة الضغط على الصدر والرقبة

ويؤجل الجسم العطس إلى مرحلة الاستيقاظ، حيث تستعيد العضلات نشاطها الكامل وتحدث عملية العطس فورًا.

ويمنع الدماغ العطس أثناء النوم من خلال تأخير إرسال الإشارات العصبية للعضلات المسؤولة عن العطس.

وبمجرد الاستيقاظ، تكتمل العملية ليتمكن الجسم من التخلص من المهيجات، وهو دليل آخر على قدرة الجسم على حماية نفسه حتى أثناء النوم.

اقرأ أيضا:

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم

مضاعفات تصل إلى الوفاة.. كثرة التبول علامة على إصابتك بمرض خطير

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

لسبب غير متوقع.. لماذا يجب شرب 80٪ من الماء قبل الرابعة عصرا؟

أعشاب تهدئ القولون العصبي وأخرى احذر الإفراط في تناولها

أسباب عدم العطس أثناء النوم إرخاء عضلات الجسم حركات مفاجئة للجسم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
علاقات

رغم صغر حجمها.. أخطر 5 سلالات كلاب حول العالم (صور)
بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
أخبار المحافظات

بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
بث مباشر حلقة دولة التلاوة اليوم.. المنشد مصطفى عاطف يشعل الأجواء
أخبار مصر

بث مباشر حلقة دولة التلاوة اليوم.. المنشد مصطفى عاطف يشعل الأجواء
الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة
زووم

الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة
نتيجة الحلقة الـ26 من برنامج دولة التلاوة.. محمد القلاجي يحصل على أعلى
أخبار مصر

نتيجة الحلقة الـ26 من برنامج دولة التلاوة.. محمد القلاجي يحصل على أعلى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران