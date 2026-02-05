ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها



الكركم من النباتات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وحظي بمكانة مهمة في الطب التقليدي الصيني والهندي منذ قرون، نظرا لفوائده الصحية المتعددة وتأثيره الإيجابي في الوقاية والعلاج.

وبحسب تقرير نشره موقع Medical News Today، يتميز الكركم بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات، من بينها الحديد، والفسفور، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، إضافة إلى فيتامينات سي وهـ وك، فضلا عن احتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة.

فوائد الكركم الصحية

يتمتع الكركم بخصائص قوية مضادة للأكسدة والفيروسات، ما يساهم في تقليل الالتهابات، بما في ذلك التهابات المفاصل.

يساعد تناوله المنتظم على دعم الجهاز المناعي، وتعزيز قدرته على مقاومة الفيروسات والعدوى المختلفة.

يعمل الكركم كمسكن طبيعي للألم، ويساهم في التخفيف من الآلام الحادة والمزمنة.

يساهم في تطهير الجروح وتسريع التئامها، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، كما يقلل من فرص ترك آثار أو ندوب على الجلد.

يقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض الجلدية، كما يساعد في علاج بعض مشكلاتها عند استخدامه بانتظام.

يعد خيارا مساعدا لمرضى الربو، إذ يحتوي على مركبات تقلل من حدة الالتهابات المرتبطة بالجهاز التنفسي.

تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

الكركم قد يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، لاحتوائه على مادة الكركمين التي تساعد على مقاومة الخلايا السرطانية، إلى جانب دوره المضاد للأكسدة.

يساعد تناول الكركم يوميا في تنقية الجسم من السموم، ودعم صحة الكبد وتحسين وظائفه.

يساهم في تعزيز عملية حرق الدهون، ما يساعد على فقدان الوزن الزائد بطريقة طبيعية دون التأثير سلبا على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

