بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا

كتب : هند عواد

01:22 م 06/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد إسماعيل لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    الونش لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    المهدي سليمان لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد صبحي
  • عرض 9 صورة
    أحمد شريف لاعب الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى زامبيا، منذ قليل، استعدادا إلى مواجهة زيسكو يونايتد، في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد، في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقبل نادر شبل نائب السفير المصري في زامبيا وياسر حسنين الملحق الإداري، بعثة الزمالك، بعد رحلة استغرقت نحو 10 ساعات، وتخللها ترانزيت في أديس أبابا.

الزمالك بعثة الزمالك الزمالك وزيسكو

