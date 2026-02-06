بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى زامبيا، منذ قليل، استعدادا إلى مواجهة زيسكو يونايتد، في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو يونايتد، في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقبل نادر شبل نائب السفير المصري في زامبيا وياسر حسنين الملحق الإداري، بعثة الزمالك، بعد رحلة استغرقت نحو 10 ساعات، وتخللها ترانزيت في أديس أبابا.

