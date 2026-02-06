يفاجأ بعض المرضى بعودة أعراض قصر النظر أو تراجع وضوح الرؤية بعد فترة من الخضوع لعملية الليزك، رغم النجاح الأولي للجراحة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى ارتباطه بعوامل طبية أو سلوكية.

وتعتمد عملية الليزك على إعادة تشكيل القرنية باستخدام ليزر دقيق لتحسين تركيز الضوء على شبكية العين، وفقا لموقع هيلث.

أسباب عودة قصر النظر بعد الليزك

تغيرات تدريجية في شكل القرنية

في بعض الأحيان، تشهد القرنية تغيرا بطيئا بعد العملية، نتيجة عدة عوامل، من أبرزها:

-ضعف سماكة القرنية

-زيادة مرونة أنسجتها

-ارتفاع ضغط العين الداخلي

وقد تؤدي هذه التغيرات إلى عودة جزئية لقصر النظر بعد أشهر أو حتى سنوات من إجراء الليزك.

نمط الحياة وإجهاد العين

ولا يمكن إغفال دور العادات اليومية بعد الليزك، إذ قد يسهم:

-الإفراط في استخدام الشاشات الإلكترونية

-التعرض لإضاءة ضعيفة

-الإرهاق المستمر للعين

في زيادة الإجهاد البصري، ما يجعل الرؤية أقل وضوحا مقارنة بالفترة الأولى بعد العملية.

جفاف العين المزمن

يعد جفاف العين من أكثر المضاعفات شيوعا بعد الليزك، إذ يؤثر على:

-قدرة القرنية على الحفاظ على شكلها الجديد

-جودة الرؤية

-الإحساس بالضبابية أو انخفاض حدة البصر

ومع إهمال العلاج، قد يبدو للمريض أن قصر النظر عاد أو ازداد بشكل طفيف.





