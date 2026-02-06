محكوم عليه في 16 قضية.. ضبط عاطل بالقليوبية انتحل صفة ضابط شرطة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات واقعة تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي منه.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، بشأن رصد منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى صاحب الحساب من تعرضه لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص، بعد انتحاله صفة ضابط شرطة وتحصل على مبلغ مالي منه.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عاطل، ومقيم بمحافظة القليوبية، ومحكوم عليه في 16 قضية متنوعة، بإجمالي مدد حبس بلغت 10 سنوات و8 أشهر.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.