في ظل الانتشار الواسع للأطعمة السريعة والمصنعة، يحذر خبراء التغذية من مخاطر صحية غير مرئية قد تنتج عن بعض الخيارات الغذائية اليومية.

حذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة اليومية المنتشرة في مطابخنا قد تلحق أضرارا خفية بصحة الأمعاء، من خلال التأثير السلبي على الميكروبيوم المعوي، دون أن يلاحظ الإنسان ذلك إلا بعد ظهور مشكلات صحية مزعجة، وفقا لموقع فوكس نيوز.

وتؤكد دراسات حديثة أن النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وهو توازن لا يقتصر تأثيره على الهضم فحسب، بل يمتد ليشمل المناعة، والصحة النفسية، وتنظيم الوزن.

وتقول روبين دي سيكو، أخصائية التغذية الشاملة المعتمدة في مدينة نيويورك، إن اضطراب توازن بكتيريا الأمعاء قد يؤدي إلى سلسلة من الاضطرابات الصحية، أبرزها:

-متلازمة القولون العصبي

-الانتفاخ المزمن

-الإمساك أو الإسهال

-ضعف امتصاص العناصر الغذائية

وتوضح دي سيكو أن كثيرا من هذه الأعراض لا تكون ناتجة عن مرض عضوي مباشر، بل عن نمط غذائي غير متوازن يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة المصنعة.

أطعمة شائعة تهدد أمعائك

1- الجبن النباتي المصنع

رغم الانتشار الواسع لبدائل الجبن النباتية، تحذر دي سيكو من أن بعض الأنواع المصنعة بشكل مكثف قد تسبب اضطرابات معوية عند تناولها بانتظام.

وتشير إلى أن هذه المنتجات غالبا ما تحتوي على:

-مواد مالئة صناعية

-مثبتات ومستحلبات

-زيوت معالجة

وهي مكونات قد تسهم في التهاب الأمعاء واختلال توازن البكتيريا النافعة.

2- الأطعمة المقلية

تعد الأطعمة المقلية، خاصة المطهية بكميات كبيرة من الزيوت، عبئا ثقيلا على الجهاز الهضمي.

وتوضح أخصائية التغذية أن الجسم يواجه صعوبة في هضم الوجبات الغنية بالدهون، لا سيما عند:

-استخدام الزيوت النباتية المكررة

-إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة

وترتبط هذه العوامل بزيادة الالتهابات واضطراب الميكروبيوم المعوي، خصوصا مع الاستهلاك المنتظم

