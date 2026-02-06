تعد القهوة من المشروبات الساخنة التي تسهم في تعزيز النشاط والحيوية، وللأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن، يمكن إضافة مكون بسيط أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

إضافة القرفة إلى القهوة وتناولها صباحا على الريق قبل الإفطار يساعد على حرق الدهون، وفق ما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية.

علاوة على ذلك، فإن رش القرفة على فنجان القهوة يحفز حرق الدهون ويقلل الالتهابات ويساعد على إنقاص الوزن.

كما إن إضافة القرفة إلى القهوة يمكن أن تسهم في خفض مستوى السكر بالدم وزيادة حرق الدهون وتقليل الالتهابات وبالتالي تسريع عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن.

كما أن زيت جوز الهند يعد إضافة رائعة أخرى لدعم الصحة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي يستقبلها الجسم بطريقة مختلفة. وهذه الأحماض أيضا تعزز عملية الأيض.

فوائد أخرى لـ القهوة

تحسين الانتباه.

تقليل الشعور بالتعب، وفقا لـ "mayoclinic".

تحارب الجذور الحرة التي تسبب السرطان.

زيادة مستويات الطاقة.

الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض العصبية.

تقليل الشعور بالاكتئاب.

تحفيز هرمون السعادة.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

