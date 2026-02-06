إعلان

البابا تواضروس يلتقي عددًا من ممثلي المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس -(صور)

كتب : مصراوي

07:08 م 06/02/2026
    البابا تواضروس يلتقي عددًا من ممثلي المعاهد الكنسية (1)
    البابا تواضروس يلتقي عددًا من ممثلي المعاهد الكنسية (3)
    البابا تواضروس يلتقي عددًا من ممثلي المعاهد الكنسية (5)
    البابا تواضروس يلتقي عددًا من ممثلي المعاهد الكنسية (6)
    البابا تواضروس يلتقي عددًا من ممثلي المعاهد الكنسية (2)

كتب– أحمد العش:

عقد البابا تواضروس الثاني لقاءً اليوم الجمعة، مع ممثلي عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تم خلال اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجاء هذا اللقاء، وهو الثالث، ضمن سلسلة لقاءات تعقد مع الكليات والمعاهد التعليمية الكنسية، كما حضره ممثلو أكاديمية TEACH بلندن، ومعهد الرعاية والتربية، ومدرسة راكوتي، ومدرسة تيرانُس.

البابا تواضروس المعاهد الكنسية أكاديمية مارمرقس

