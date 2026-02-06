إعلان

4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا

كتب : جمال محمد

05:01 م 06/02/2026
المنيا - جمال محمد:

نشر موقع "مصراوي" الصور الأولى لموقع حادث انهيار سور بمحيط دير أبو فانا الأثري بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة 4 أطفال متأثرين بإصابات بالغة، وإصابة 4 آخرين.

وتلقى مستشفى ملوي التخصصي عددًا من المصابين الذين يعانون من إصابات بالغة، إثر انهيار جزئي للسور الحديث بالقرب من الدير، والذي يتوافد إليه الزوار صباح كل يوم جمعة.

وضمت قائمة المتوفين: بدر شنودة حنا (7 سنوات)، وشقيقه تواضروس (10 سنوات)، نادية أشرف يونان (11 سنة)، وشنودة باسم إبراهيم (10 سنوات).

بينما أصيب: مريم أشرف يونان (8 سنوات)، توماس صموئيل رشدي (7 سنوات)، وشخصان آخران.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انهار السور جزئيًا في منطقة تقع خارج الحرم الأثري للدير وأسواره، بالتحديد بين الجبانات والمزارع.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، في انتظار انتهاء معاينة النيابة العامة.

وأكد مصدر مسؤول بمنطقة آثار المنيا لمصراوي أن السور المنهار حديث الإنشاء منذ أعوام قليلة، وأن الزوار فوجئوا بانهياره جزئيًا أثناء تواجدهم حوله.

إصابة 8 أشخاص في انهيار جزئي لسور قرب دير أبو فانا بالمنيا

حادث انهيار سور دير أبو فانا دير أبو فانا الأثري وفاة 4 أطفال مستشفى ملوي التخصصي مديرية أمن المنيا

