العمليات المشتركة بالعراق: طائرات F-16 تستهدف وكرين لداعش غرب نينوى

(أ ش أ)

أكدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الجمعة، استهداف وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي غرب نينوى، شمال العراق، بضربات جوية بواسطة طائرات F-16.

وذكرت القيادة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه وفقًا لمعلومات دقيقة وجهد نوعي استمر لعدة أيام من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ الطيران العراقي ضربات جوية بواسطة طائرات F-16، استهدفت وكرين يتواجد بداخلهما 4 عناصر إرهابية وسيارة مخفية في صحراء غرب نينوى (بالقرب من الحضر)، عند الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وأضافت أن الإصابات كانت مباشرة ودقيقة جدًا أدت إلى مقتل الإرهابيين، وتدمير الوكرين وما فيهما من مواد لوجستية وأجهزة وأعتدة ومواد أخرى.

من جهة أخرى، كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم، تفاصيل تفجير انتحاري في محافظة الأنبار، غرب العراق.

وقال الناطق باسم الجهاز أرشد الحاكم - في بيان- إن قوات الجهاز في محافظة الأنبار، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من محاصرة وكر إرهابي يضم ما يُسمّى بـ"أمني الأنبار" ومرافقه ضمن كيان داعش الإرهابي".

وأضاف أنه "وخلال عملية المحاصرة، أقدم الإرهابيان على تفجير نفسيهما".