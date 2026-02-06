كتبت- أسماء مرسي:

لا ينتبه الكثيرون إلى أن الشفاه يمكن أن تعكس صحة القلب، بعض التغيرات في اللون أو الملمس أو الشعور بالوخز تكون مؤشرات تحذيرية تستدعي الانتباه والذهاب للطبيب، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، وفقا لموقع "thehealth".

شفاه زرقاء أو بنفسجية

ازرقاق الشفاه يشير إلى نقص الأكسجين في الجسم، ويكون مرتبطا بعدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل كاف، ما يؤدي إلى قصور القلب، ويصاحب ذلك دوار، ضيق تنفس، وتعب مستمر حتى بعد الراحة.

شفاه شاحبة أو بيضاء

الشحوب على الشفاه مؤشرا لفقر الدم وضعف تدفق الدم، ما يعكس كفاءة ضخ القلب، وترافقه أعراض أخرى مثل برودة اليدين والقدمين المستمرة.

جفاف وتشقق مستمر

الجفاف المعتاد للشفاه يحدث بسبب الطقس، لكن استمرار التشقق رغم الترطيب يشير إلى ضعف الدورة الدموية، خاصة إذا صاحبته أعراض مثل تورم الساقين أو التعب المستمر.

انتفاخ الشفاه

التورم غير المبرر للشفاه يدل على احتباس السوائل، وهو عرض شائع لدى مرضى قصور القلب.

لذا إذا لاحظت تورما أيضا في الكاحلين أو القدمين أو البطن، يكون ذلك علامة واضحة على ضعف صحة القلب.

وخز أو تنميل

تنميل الشفاه أو الوخز علامة خفية لمشكلة في الدورة الدموية، ظهور هذه العلامات بشكل عشوائي مع تنميل في الوجه يتطلب مراجعة طبية عاجلة.

تنميل أو وخز الشفاه علامة خفية لمشكلات في الدورة الدموية، إذا صاحب ذلك شعور مماثل في الوجه وظهر بشكل مفاجئ، من الضروري استشارة الطبيب المختص فورا.

قروح الشفاه

الطفح أو القروح المستمرة على الشفاه، خاصة إذا استمرت أكثر من أسبوعين، تشير إلى أمراض القلب.

