تغير لون البول.. متى يصبح علامة تحذير؟

تتغير ألوان البول لدى كثير من الأشخاص من وقت لآخر، ما قد يثير القلق حول وجود مشكلة صحية، لكن ليس كل تغير في اللون يشير إلى مرض خطير، بحسب تقرير نشره موقع Very Well Health.

ويعد لون البول مؤشرا مهما على صحة الجسم، لكن تقييمه يعتمد على اللون المصاحب والأعراض الأخرى.

ويشير الخبراء إلى أن القلق يكون مبررا في الحالات التالية:

البول الرغوي بكثرة

علامة محتملة على وجود بروتين في البول، خاصة لدى مرضى السكري أو ضغط الدم، ما قد يشير إلى تأثر وظائف الكلى.

البول الأصفر الداكن جدا

غالبا ما يشير إلى الجفاف أو زيادة الأملاح، لكن استمرار اللون رغم شرب الماء قد يستوجب إجراء تحاليل للتأكد.

البول الأحمر أو الداكن مثل الشاي

قد يدل على وجود دم في البول، ما يرتبط أحيانا بحصوات الكلى أو التهابات شديدة أو مشكلات بالكلى، ويستدعي الفحص الطبي فورا.

انعدام البول تماما

يعد من العلامات الخطيرة، وقد يشير إلى فشل كلوي حاد أو احتباس بولي، ويتطلب تدخلا طبيا عاجلا.

إفرازات أو رواسب بيضاء

وجود إفرازات أو رواسب بيضاء يدل على صديد نتيجة التهاب في المسالك البولية.

ولتقليل المخاطر، ينصح الخبراء بـ:

-الحد من تناول الأملاح والأطعمة الغنية بها، مثل المانجو، الفراولة، الطماطم، الفول، واللحوم الحمراء.

-تقليل الدهون والزيوت في النظام الغذائي.

متى يجب زيارة الطبيب فورا؟

يشدد استشاري الباطنة على ضرورة مراجعة الطبيب دون تأخير في حال ظهور أي من الأعراض التالية:

-حرقان أو تقطع أثناء التبول.

-تغير مفاجئ ومستمر في لون البول.

-ألم أثناء التبول أو أسفل الظهر.

شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر