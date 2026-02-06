7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن

شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من حفل عيد ميلاد الفنانة إيمي سالم، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين أبرز حضور الحفل: لقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف، إنجي وجدان، دنيا عبدالعزيز، أحمد فريد.

وكتبت داليا في تعليقها على الصور: "عيد ميلاد سعيد"، وعلقت إيمي "بحبك يا دودو".

جدير بالذكر أن داليا مصطفى تنتظر عرض 3 مسلسلات خلال الفترة المُقبلة: الأول "درش" مع مصطفى شعبان، رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من النجوم، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، والثاني "روج أسود" تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، غادة طلعت، والثالث بعنوان "اسأل روحك" مع ياسمين رئيس وأحمد فهمي.