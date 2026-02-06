إعلان

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن

كتب : منى الموجي

01:31 م 06/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عيد ميلاد الفنانة إيمي سالم
  • عرض 6 صورة
    داليا مصطفى وإيمي سالم
  • عرض 6 صورة
    من حفل عيد ميلاد إيمي سالم
  • عرض 6 صورة
    عيد ميلاد إيمي سالم 1
  • عرض 6 صورة
    نجوم الفن في عيد ميلاد إيمي سالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من حفل عيد ميلاد الفنانة إيمي سالم، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين أبرز حضور الحفل: لقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف، إنجي وجدان، دنيا عبدالعزيز، أحمد فريد.

وكتبت داليا في تعليقها على الصور: "عيد ميلاد سعيد"، وعلقت إيمي "بحبك يا دودو".

جدير بالذكر أن داليا مصطفى تنتظر عرض 3 مسلسلات خلال الفترة المُقبلة: الأول "درش" مع مصطفى شعبان، رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من النجوم، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، والثاني "روج أسود" تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، غادة طلعت، والثالث بعنوان "اسأل روحك" مع ياسمين رئيس وأحمد فهمي.

داليا مصطفى نجوم الفن انستجرام إيمي سالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026
أخبار السيارات

نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026
سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
زووم

ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية