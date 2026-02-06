إعلان

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية

كتب : مصراوي

01:52 م 06/02/2026

المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه شخص تحويل مبلغ مالي لضابط مرور بمحافظة القليوبية مقابل عدم سحب تراخيص أتوبيس سار عكس الاتجاه.

تبين عدم صحة الادعاءات، وإيقاف ضابط المرور فعليًا يوم 28 يناير الماضي الأتوبيس بعد سير سائقه عكس الاتجاه وتعمده تعطيل حركة المرور، واتخذ الضابط الإجراءات القانونية المتبعة، محررًا المخالفات اللازمة.

وكشفت التحقيقات أن أحد العاملين بالمصنع التابع له الأتوبيس اختلق قصة الرشوة، وادعى كذبًا تحويل مبلغ مالي للضابط، بهدف الاستيلاء على هذا المبلغ لنفسه من إدارة المصنع تحت مسمى "تخليص الموقف".

وبمواجهة السائق القائم على نشر الفيديو، أقر بأنه نشر المقطع اعتمادًا على المعلومات الخاطئة التي أدلى بها العامل، وتم ضبط جميع المتهمين. وبالعرض على النيابة العامة، باشرت التحقيقات بتهم اختلاق ادعاءات كاذبة ونشر أخبار مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

