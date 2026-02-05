تألقت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة رائعة، حيث شاركت عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت أوبال سوشاتا فستان عبارة عن ثوب شبكي مرصع بالكامل بالخرز والكريستال اللامع، بقصة ضيقة "حورية البحر" تبرز القوام الممشوق.

يتميز الفستان بكاب ناعم وشفاف ينسدل من الأكتاف، مما يضيف لمسة من الرقي والهيبة.

واختارت مكياج عيون بأسلوب السموكي الجذاب، وأحمر شفاه باللون النيود، ورتبت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل مميز.

وزُينت إطلالتها بإرتداء إكسسوارات مكونة من حلق.

وبحسب موقع "Harper's Bazaar"، فإن لون الشمبانيا الذهبي، يدل على الأناقة والفخامة في عالم الموضة، يرتبط بـالاحتفال الرقي إنه لون يجمع بين دفء اللون الذهبي وحيادية اللون البيج، مما يجعله خياراً راقياً وخالداً يعكس التطور والذوق الرفيع.