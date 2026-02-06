السيد البدوي يشيد بأداء مها عبدالناصر: نموذج للمعارضة الرشيدة

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن أحزاب المعارضة التي مثلت تحت قبة البرلمان الماضي حاولت بقدر المستطاع أن تتخذ نهج المعارضة الرشيدة التي تدعم التنمية وتعزز أركان الدولة دون إثارة أو فقاعة إعلامية.

وأوضح "البدوي" لمصراوي، أنه خلال متابعته لأداء نواب البرلمان الماضي لفت انتباهي أداء النائبة المعارضة مها عبدالناصر والتي كانت خير ممثل للمعارضة الرشيدة حيث أظهرت أداء مميز خلال جلسات المجلس، مؤكدًا أنه كان يتواصل معها لتقديم التشجيع والدعم.

وأشار "البدوي" إلى أن حزب الوفد خلال الـ8 سنوات الماضية كان معارض "راديكاليا" أي "حزب موالي"، ولم ينتهج أسلوب المعارضة الرشيدة البناءة المتعارف عليها بأروقة مدرسة بيت الأمة التي من شأنها أن تدعم التنمية وتقدم الحلول والمقترحات للحكومة في كافة الأمور التي تمس حياة المواطن.

اقرأ أيضاً:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة





«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»