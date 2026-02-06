كتبت- آية محمد:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 6-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4416 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5678 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6625 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7571 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75710 جنيهات.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235458 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 378550 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4941 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.