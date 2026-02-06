مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي

كتب : هند عواد

01:01 م 06/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الأمير الوليد بن طلال من ملعب المباراة_6
  • عرض 8 صورة
    الوليد بن طلال
  • عرض 8 صورة
    الوليد بن طلال
  • عرض 8 صورة
    الوليد بن طلال
  • عرض 8 صورة
    الوليد بن طلال
  • عرض 8 صورة
    الوليد بن طلال
  • عرض 8 صورة
    الأمير السعودي الوليد بن طلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة باستحواذ الأمير الوليد بن طلال، الرئيس الشرفي للهلال السعودي، على النادي.

وكان الهلال السعودي أعلن في بيان رسمي، تكفل الأمير الوليد بن طلال بصفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وهي، كريم بنزيما، سايمون بوابري، محمد قادر مايتي، بابلو ماري، هوساوي، ريان الدوسري، سلطان مندش، وصبري دهل.

وكتب فيليكس دياز، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تم نقل ملكية نادي الهلال إلى الشركة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، مقابل 5 مليار ريال، بنسبة 100%".

اقرأ أيضًا:

الغندور يكشف موقف ياسر إبراهيم من مواجهة شبيبة القبائل

سباعي الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين بلا نادٍ قبل غلق الانتقالات الشتوية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الوليد بن طلال الأمير الوليد بن طلال الهلال الهلال السعودي الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
بـ 199 دولارًا.. ترامب يطلق منصة لبيع أدوية التخسيس
شئون عربية و دولية

بـ 199 دولارًا.. ترامب يطلق منصة لبيع أدوية التخسيس
رمضان 2026.. روجينا تكشف شخصية ابنتها في "أولاد الراعي"
زووم

رمضان 2026.. روجينا تكشف شخصية ابنتها في "أولاد الراعي"
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
أخبار مصر

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم
استمرار تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب الجليد الأسود
شئون عربية و دولية

استمرار تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب الجليد الأسود

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية