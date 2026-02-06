مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي

15 صورة ترصد مران الأهلي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

فجر فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة باستحواذ الأمير الوليد بن طلال، الرئيس الشرفي للهلال السعودي، على النادي.

وكان الهلال السعودي أعلن في بيان رسمي، تكفل الأمير الوليد بن طلال بصفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وهي، كريم بنزيما، سايمون بوابري، محمد قادر مايتي، بابلو ماري، هوساوي، ريان الدوسري، سلطان مندش، وصبري دهل.

وكتب فيليكس دياز، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تم نقل ملكية نادي الهلال إلى الشركة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، مقابل 5 مليار ريال، بنسبة 100%".

