مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
كتب : هند عواد
فجر فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة باستحواذ الأمير الوليد بن طلال، الرئيس الشرفي للهلال السعودي، على النادي.
وكان الهلال السعودي أعلن في بيان رسمي، تكفل الأمير الوليد بن طلال بصفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وهي، كريم بنزيما، سايمون بوابري، محمد قادر مايتي، بابلو ماري، هوساوي، ريان الدوسري، سلطان مندش، وصبري دهل.
#شكرًا_الوليد_بن_طلال 💙— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 2, 2026
وقفاتٌ تاريخية منذ عقود مع #الهلال..
أثرُها "ذهب" وتأثيرها "أمجاد وريادة"@Alwaleed_Talal pic.twitter.com/0WM3UrKqy9
وكتب فيليكس دياز، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تم نقل ملكية نادي الهلال إلى الشركة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، مقابل 5 مليار ريال، بنسبة 100%".
