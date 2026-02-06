إعلان

كان بيعدى شريط السكة الحديد.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار فى بنها

كتب : مصراوي

06:49 م 06/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة المنشية بدائرة قسم أول بنها، حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بعدما صدمه أحد القطارات، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة، كما تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الشاب في الحال متأثرًا بإصاباته، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة المنشية بدائرة قسم أول بنها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث، وسؤال أهلية المتوفى للوقوف على ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب أسفل عجلات قطار مصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد منطقة المنشية بدائرة قسم أول بنها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا
أخبار المحافظات

4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا
أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
زووم

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لـ فاتن حمامة
أبيض في أسود

جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لـ فاتن حمامة
خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
أخبار و تقارير

خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان