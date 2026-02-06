كان بيعدى شريط السكة الحديد.. مصرع شاب أسفل عجلات قطار فى بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة المنشية بدائرة قسم أول بنها، حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بعدما صدمه أحد القطارات، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة، كما تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الشاب في الحال متأثرًا بإصاباته، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة المنشية بدائرة قسم أول بنها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث، وسؤال أهلية المتوفى للوقوف على ملابسات الواقعة.