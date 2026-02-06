وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة.. وتشييع جنازته بحضور عدد من القضاة

غيب الموت، صباح اليوم الجمعة، المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا سابقًا، وأحد أبرز القضاة الذين ارتبط اسمهم بالقضايا الكبرى ذات الطابع الإرهابي خلال السنوات الماضية.

وشُيّع جثمان المستشار الراحل عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، بحضور عدد من القضاة وأفراد أسرته ومعارفه، وسط حالة من الحزن خيمت على الأوساط القضائية.

وبرز اسم المستشار محمد ناجي شحاتة في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، حيث ترأس دوائر نظرت ملفات بالغة الحساسية، صدرت فيها أحكام أثارت جدلًا واسعًا محليًا ودوليًا، قبل أن تُعاد مناقشة بعضها أمام محكمة النقض.

وتأتي على رأس هذه القائمة قضية "أحداث كرداسة" والتي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013، حيث أصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمًا بإعدام 183 متهمًا بينهما 34 هاربًا على خلفية اتهامهم بقتل أفراد قسم شرطة كرداسة.

وقضت محكمة النقض لاحقًا، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق 183 متهمًا بينهم 34 هاربًا، والسجن 10 سنوات لمتهم قاصر، على خلفية اتهامهم في أحداث قسم شرطة كرداسة.

كما أصدر المستشار الراحل حكمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" بمعاقبة 7 متهمين حضوريًا من مراسلي قناة الجزيرة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغيابيا 10 سنوات على 8 متهمين آخرين، وبرأت المحكمة كل من أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجي نجل القيادي محمد البلتاجي مما نسب اليهم.

وألغت محكمة النقض حكم دائرة شحاتة، في قضية خلية الماريوت، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى.

كما تولى المستشار الراحل نظر قضية أحداث مسجد الاستقامة، التي صدرت فيها أحكام بالسجن المؤبد بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان بينهم (محمد بديع ومحمد البلتاجي وباسم عودة وعصام العريان) وأحكام بالإعدام غيابيًا بحق متهمين آخرين.

وشهدت القضية مراحل تقاضٍ لاحقة، حيث قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة، قبل صدور أحكام بالبراءة في إعادة نظر القضية عام 2019.

وامتدت مسيرته القضائية لتشمل قضايا أخرى مثل قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، وخلية الجيزة الإرهابية، وأحداث مجلس الوزراء.

وبرحيل المستشار محمد ناجي شحاتة، يُسدل الستار على مسيرة قضائية حافلة بالقضايا الشائكة، التي ظل اسمه مقترنًا بها لسنوات، باعتباره أحد أبرز رؤساء الدوائر الجنائية التي تصدت لملفات الإرهاب في مرحلة فارقة من تاريخ القضاء المصري.